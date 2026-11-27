在2026年11月22日平壤勞動黨中央大樓裡，北韓領導人金正恩換上西裝領帶，逐一接過俄羅斯、印度、巴西、瑞典等10國新任大使的國書，再與每一位大使合影。據《韓國時報》報導，這是北韓最高領導人30多年來第一次親自接受外國大使的國書，上一位這麼做的人，是金正恩的祖父金日成。

2026-11-27 09:28