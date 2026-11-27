聽新聞
0:00 / 0:00
紐西蘭大選結果出爐 盧克森右翼執政聯盟差1席過半
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）領導的右翼執政聯盟失去國會微弱多數地位。根據本月大選的最終結果，相關席次今天正式確認。
法新社報導，盧克森所屬的國家黨（NationalParty）取得40席，右翼盟友行動黨（ACT）與紐西蘭第一黨（New Zealand First）分別取得13席與12席。
3黨合計僅65席，在國會共130席的情況下，距離過半數還差1席。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。