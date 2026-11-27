美國總統川普今天告訴記者，他不知道俄羅斯總統普丁是否會出席下個月在佛羅里達州舉行的20國集團（G20）峰會，但如果由他決定，且普丁想來，普丁當然可以參加。

路透社和法新社報導，川普說：「如果他想來，他當然可以來。」不過川普也坦言，有些人不會樂見普丁現身12月14日至15日舉行的這場會議，且他懷疑普丁本人是否有意願出席。

正在佛州高爾夫度假村歡度美國感恩節假期的川普告訴記者：「如果由我決定，我會希望他來。」

克里姆林宮今天表示，尚未就普丁是否出席這場峰會做出決定。

普丁上週與川普會面後曾說，他在與美國總統討論後會考慮出席這場峰會，但也指出在決定是否前往美國時，必須把俄羅斯國內情勢納入考量。

川普今天稍早在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，他希望看到俄羅斯停止對歐洲各地領土的軍事侵略，盼藉此促成俄烏戰爭迅速達成和解。