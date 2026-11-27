一艘載有高達7000噸柴油的油輪在西班牙伊維薩（Ibiza）外海翻覆，造成一人死亡。由於地中海海域具有重要的生態價值，有關當局緊急採取措施，試圖減輕這起事故造成的損害。

法新社報導，巴利亞利群島（Balearic Islands）緊急服務部門表示，懸掛馬爾他國旗的化學品油輪「梅德埃姆雷號」（Med Emre）在從南部港口阿爾赫西拉斯（Algeciras）駛往巴塞隆納（Barcelona）途中，於今天凌晨在這座熱門度假島嶼以北海域發生意外。

救援人員表示，船上17名船員全數獲救，但其中一人隨後在伊維薩的醫院宣告不治，另有6人受到「輕傷」，主要症狀為失溫。

根據海事數據追蹤公司Kpler資料，這艘船隻當時載運約6萬6000桶精煉油品。

西班牙政府消息人士表示，這艘船隻「呈現船底朝上的翻覆狀態，顯示尚未沉沒」，修正先前聲稱船隻沉沒的說法。

西班牙媒體刊出的影像顯示，可看見一艘船隻的灰色船底露出海面。目前尚不清楚事故原因。

巴利亞利緊急服務部門補充指出，西班牙海上救援與安全協會（Salvamento Maritimo）已派出一艘船隻與一架飛機到事發現場，評估可能造成的環境損害。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示，政府正在「密切關注」事態發展。

瓦倫西亞（Valencia）海事主管加度（Elena Delgado）說，今天結束時，船隻周圍形成的小片浮油已經「消失」，這艘船隻也已用纜繩固定在西班牙海事救援單位的一艘船上。

她說：「情況已穩定下來。」她補充表示，專家將於明天早上檢查船體與水下部分，接著再決定是否執行原定拖走船隻的打撈作業。