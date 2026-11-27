歐盟擬在2027年貸款450億歐元援助烏克蘭，但部分成員國不願分攤。德國揚言否決歐盟下一輪長期預算，迫使各國共同出資。歐盟希望今年底前就能敲定預算，以免2027年的一系列大選使達成協議變得更複雜。

衛報報導，德國總理梅爾茨周四抵達布魯塞爾後重申，歐盟有27個成員國，援烏不能只靠其中23或24國。他先前曾威脅，除非所有成員國都同意參與這筆援烏貸款，否則將否決歐盟下一個七年預算。

斯洛伐克總理費科（Robert Fico）更指責梅爾茨是在勒索；捷克主張，國內需要公路和醫院，援烏應另行談判；先前反對這筆貸款的保加利亞則鬆口，但只肯分攤民生援助，不出錢買武器。貸款規畫中，250億歐元用於軍事，200億支應學校、醫院等需求。

由於匈牙利、斯洛伐克和捷克都是歐盟預算的淨受益國，如果德國否決歐盟預算，對這三國將是一大打擊。

德國另希望，未來透過歐盟預算援烏的決定改採多數決，避免被單一國家否決。目前在明年法國總統大選民調中領先的極右派領袖勒龐已誓言，停止法國對烏的財政援助，並削減法國對歐盟預算出資。

歐盟2028至2034年預算須全體一致通過，目前仍未談妥。德國等國要求縮減規模，將支出重心轉向國防與競爭力，另有17國反對削減農業與區域補助，法國也堅持保住農業補貼。