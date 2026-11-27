芬蘭國防部長哈卡寧宣布，將推動總經費28億3500萬歐元（約新台幣1026億元）計畫，向瑞典採購160輛CV9035新型步兵戰鬥車。軍購案連同瑞典、挪威、立陶宛及荷蘭共5國參與，合計訂購逾430輛同型車輛，也創下北約目前最大規模的地面聯合採購紀錄。

新車具備直接擊落無人機的能力，將由英國航太系統公司（BAE Systems）旗下的瑞典軍工企業製造。

哈卡寧（Antti Häkkänen）昨天在記者會上指出，這是芬蘭陸軍現代化最重要的一項計畫，歐洲必須為自身防衛承擔更多責任，盟國採用相容裝備，不僅有助於降低成本，也能確保軍備供應。

芬蘭陸軍司令瓦利馬基（Pasi Välimäki）以俄烏戰爭為例，說明無人機時代裝甲部隊的重要性。他直言，單靠武裝無人機不足以應付現代戰爭，必須結合偵察、指揮及各兵種火力。

瓦利馬基分析，俄羅斯從空中及地面發動攻擊的能力，足以威脅一國全境，烏克蘭重要設施幾乎每天都受到襲擊。芬蘭需要多層次防空體系，防護範圍從前線官兵延伸至國內重要設施。

無人機讓部隊行蹤越來越難以隱藏，如何保護士兵並維持部隊機動性，成為陸軍面臨的課題。他透露，芬蘭軍方與烏克蘭部隊密切交流，新車研發時已納入烏軍操作瑞典援贈CV9040步兵戰鬥車的實戰經驗。

瓦利馬基強調，「無人系統與步兵戰鬥車並不互斥，也不互相競爭，而是相輔相成。」新車除運送官兵及提供火力支援，也能反制無人機，保護周遭友軍。

芬蘭公共廣播公司（Yle）引述裝甲作戰專家、退役中校達爾（Olli Dahl）的說法，新車專為北歐深雪與沼澤等地形打造，現代裝甲部隊的防護如同洋蔥，必須層層設防，光靠傳統裝甲已不足夠，還須結合電子戰及主動防護系統等手段。

哈卡寧也在記者會中談及北歐國防工業合作。瑞典與芬蘭將分工製造、組裝步兵戰鬥車，逾10家芬蘭企業參與生產，範圍涵蓋所有訂購國的車輛，而非僅限本國訂單，相關產值最高可達6億歐元。

新車預計2030年起陸續交付，多數車輛預計2032至2033年投入服役。

瓦利馬基說，北歐各國陸軍司令已有共識，未來將朝共同研發、共同採購及共同使用（cross-develop,cross-buy, cross-use）軍備方向邁進。