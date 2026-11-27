烏克蘭情報總局今天表示，北韓與盟友俄羅斯爆發外交摩擦後，已暫停部分對俄軍事合作，包括停止運交KN-23彈道飛彈。

路透社報導，烏克蘭國防部情報總局（GUR）指出，北韓外交部長崔善姬（Choe Son Hui）上月宣布暫停合作，以回應俄羅斯一名副外交部長聲稱克里姆林宮將協助緩和南北韓緊張局勢的說法。

南韓「朝鮮日報」（The Chosun Ilbo）報導，情報總局在26日發布的聲明中表示：「這是北韓領導人金正恩直接做出的決定。」

根據路透社調查，北韓2023年起便向俄羅斯供應武器，2024年起更派兵支援，包括在烏軍越境攻入俄羅斯庫斯克州（Kursk）後與烏軍交戰的士兵。專家表示，北韓遭國際嚴厲制裁，對俄軍援是北韓少有的外匯來源。

根據烏克蘭情報總局說法，崔善姬要求俄國釐清對南韓的政策，並宣布暫停多項軍事合作，包括暫停俄國軍機飛越北韓領空、暫停向俄國運交砲彈和KN-23彈道飛彈。此外，平壤也暫緩俄方提出將北韓駐俄兵力從約8500人擴增至5萬人的要求。

路透社無法獨立查證這份報告的內容。

對於崔善姬和俄羅斯副外交部長魯登科（Andrey Rudenko）是在何種場合發表上述言論，烏方未立即回應路透社提問。

俄羅斯國防部及北韓駐俄羅斯、倫敦和紐約大使館，也都未立即回應置評請求。

負責亞洲事務的魯登科上月曾表示，莫斯科已收到首爾釋出的訊號，希望在烏克蘭戰爭結束後與俄羅斯恢復正常關係，雙方也正在討論恢復直航。

南韓統一部（Unification Ministry）未立即回應置評請求。

路透社無法證實魯登科曾公開表示俄國將致力緩和朝鮮半島緊張局勢，也無法證實崔善姬曾公開談及暫停軍事合作。

情報總局分析，派駐俄國的北韓士兵傷亡慘重，加上俄軍指揮部對北韓部隊抱持輕蔑態度，也是阻礙兩國擴大軍事合作的因素。

根據情報總局報告，北韓軍隊第11軍團（11th Corps）仍駐守在俄羅斯庫斯克州。

近幾週來，俄羅斯與北韓在外交上仍有往來。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）上週在克里姆林宮接見金正恩最親近的幕僚之一、北韓勞動黨中央委員會書記趙甬元（Jo Yong Won），據報導普亭與趙甬元都讚揚雙邊合作。