川普政府擬以產能過剩為由，對日本、歐盟等十四個經濟體加徵三○一關稅，引發反彈。日本向美方抗議，新加坡要求重新考慮，越南準備提出反駁。

美方擬對日本商品課徵百分之十五關稅，日本官房長官木原稔昨說，日本沒有非市場政策或作法，也沒有結構性產能過剩，對美方將日本列為課稅對象感到遺憾，已向美方表達立場。

新加坡也對美方擬課徵最高百分之廿關稅「非常失望」，星方說，貿易順差反映經濟開放、市場導向以及商業和貿易樞紐地位，並非保護國內市場或補貼出口製造業所致；要求美國重新考慮，並爭取降低稅率。

越南適用稅率高達百分之卅五。越南工商部說，將參與公開聽證、提出意見並回答美方問題，也會提交反駁，回應初步調查結果及其他「不實評論和指控」。

歐盟執委會發言人表示，強烈反對歐洲結構性產能過剩說法，要求新關稅遵守雙邊協議。歐盟的稅率為百分之十五。

大陸外交部發言人郭嘉昆則批評新關稅是「政治操弄」，呼籲雙方共同維護貿易休兵。美方對陸提出百分之廿稅率，若談判破裂，可能提高至百分之四十。