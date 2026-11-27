美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）廿五日公布結構性產能過剩三○一調查報告，對台灣、日本、歐盟等十四個經濟體加徵關稅，台灣的建議稅率為百分之十五不疊加ＭＦＮ（最惠國稅率）。外媒分析，川普政府藉三○一條款為關稅政策建立更持久的法律基礎，也提出百分之廿五到四十稅率的替代方案，為未來加稅留下伏筆。

美方指出，台灣有九項不合理作法，包括反覆運用產業與經濟計畫支持高科技製造業、國家主導的研發與產業聚落扶持、未解決自非市場經濟體進口造成的產能過剩、勞工權益保護不足等，而這些作法造成美國製造業產出、出口、就業與投資流失。

豁免清單方面，此次台灣在產能過剩調查取得二二三二項產品關稅豁免。行政院資料顯示，豁免項目中工業產品一九○九項，如通訊儀器、鋰離子蓄電池等航空器零組件、藥品、肥料等；農業產品有如蝴蝶蘭、茶葉、鳳梨、芒果等三二二項。農業部長陳駿季說，台灣主力外銷美國的蝴蝶蘭仍是專屬豁免品項，毛豆、吳郭魚也比中國有優勢。

陳李農改團隊執行長李武忠表示，政府報喜不報憂的心態應該要警惕，此外，台灣豁免農產品占輸美總產值約四成，其他非獲免關稅的農產品銷美有什麼因應措施？談判絕非天上掉下來的午餐，政府應該要說清楚台灣給美國讓利了什麼，這才是大家想知道的。

東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，台灣這次取得與日、韓相同稅率，對總體出口有幫助，不利之處在於，美國對台灣可能課百分之十五關稅，若是明年上路，美國買家可能會將增加的稅率轉嫁給台灣賣家，屆時包括工具、機械、汽車零組件等傳產業成本可能增加，對傳產業者是一大壓力。

此外，邱達生也說，美國也預留最高百分之廿五的「替代稅率」，顯示關稅談判尚未真正落幕，尤其美方已將台灣的高科技產業扶植政策、研發補助及產業聚落發展列為關切事項，未來可能以關稅作為要求台灣進一步讓步的籌碼。

對於美方預留加稅空間，行政院副院長鄭麗君昨說，這是美方對各國皆有的但書，依台美溝通情形，有共識維持既有協議，有把握明年初定案時稅率回到百分之十五不疊加。