塞爾維亞代理總統丘皮奇今天宣布，將於12月27日舉行總統大選；因為憲法規定總統任期不得超過兩屆，今年9月辭去總統職務的武契奇不得再參選。

法新社報導，武契奇（Aleksandar Vucic）曾主導塞爾維亞政壇10多年，他9月提前結束第2個總統任期，轉而角逐總理，但其所屬的右翼勢力在10月國會大選敗給學生支持的政治聯盟。

塞爾維亞總統主要是象徵性職位，並擔任武裝部隊的最高統帥。

「學生名單」（Student List）在國會大選贏得全部250席之中的過半140席，這個由學運轉型的政治聯盟表示，已經選定總統參選人，預計近期公布。

丘皮奇（Aleksandar Cupic）說道：「我呼籲所有公民負起責任於12月27日投票，讓人民意志選出一位獲得強大民意授權、能體現國家團結的總統。」

武契奇目前是國會在野黨議員，他曾多次暗示自己所屬的「塞爾維亞進步黨」（Serbian ProgressiveParty）可能不參加這次總統選舉，但尚未宣布最終決定。