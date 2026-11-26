日本政府預計年底前修訂安保3文書，據日媒報導，政府正研議將2027年度起5年間的防衛費總額提高至56.3兆日圓（約新台幣11.6兆元），較現行43兆日圓增加，首相高市早苗最快27日拍板。不過，這項金額仍遠低於防衛省原先所提，能否獲得美方認同也是一大考驗。

朝日新聞引述多名日本政府相關人士報導，日本政府接下來也將向一直要求日本增加防衛費的美國說明政府內部的研議情況，不排除進一步協調後再度提高金額的可能性。

現行安保3文書將2023至2027年度5年間的防衛費總額訂為43兆日圓。高市去年以日本周邊安全環境日益嚴峻為由，表明將外交及安全保障政策基本方針的安保3文書修訂時程提前1年，致力於從根本上強化防衛能力，外界因此普遍預期防衛費將大幅增加。

防衛省一直主張，若要從根本上強化防衛能力，防衛費須達到75兆至80兆日圓之間的規模。然而，由於高市政府提出促進經濟成長的投資及調降消費稅等政策，首相官邸認為難以將大量財源投入防衛領域，因此朝防衛費總額約55兆至60兆日圓的方向展開協調。

執政黨內部則有人擔憂，受到日圓貶值及物價上漲影響，防衛裝備價格持續攀升，「即使達到60兆日圓左右，實質上仍較目前縮減」，憂心對防衛裝備的採購造成影響。

另一方面，美國川普政府一直要求包括日本在內的盟國，將防衛支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%。日本政府計劃除了防衛費之外，也將經濟安全保障等支出列為相關經費，藉此向美方說明日本強化防衛能力的方針，盼獲得美方理解。

不過，一名日本政府相關人士坦言，接下來「與美國的協商恐怕將相當艱難。」