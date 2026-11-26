美中俄三方峰會日前落幕，學者認為象徵意義大於實質政策突破，三方各說各話，美國總統川普（Donald Trump）參與這場峰會的目的在分化中俄，主要競爭對手仍是中國。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心26、27日舉辦「APEC峰會與兩岸關係的新動態地緣競爭與產業鏈重組」座談會，今天聚焦「地緣競爭下的亞太經濟秩序與我國參與」主題進行討論，陸委會副主委沈有忠與多位專家學者與會。

台灣大學政治系副教授陳世民表示，川普稱現在是「美中史上最友好時期」，不過是作秀與策略。川普大戰略仍是「讓美國再次偉大」，而主要競爭對手就是中國，中國與俄羅斯緊密連結將對美國形成不利局面。

他指出，川普會參加美中俄三方峰會，主要目的在核武。美國國防部評估，中國核彈頭可能在2030年增至1000枚、2035年達1500枚，將超越英法兩國總和。俄國再和中國緊密結合，將導致美國處於戰略劣勢。因此川普的戰略為分化中俄，力促結束俄烏戰爭，如此才能拉攏俄羅斯以分化中俄。

中山大學中國與亞太區域研究所副教授黎寶文認為，三方峰會顯示世界已回到大國競爭格局，峰會表面雖風光，但象徵意義大於實質政策突破。

黎寶文表示，外界先前雖將美中俄三方峰會比喻為雅爾達會議，或者重回過去歐洲大國協調的時代；不過歷史上這些強權有穩定現狀的機制，現在美中俄三方對現狀則無一致想像。這種不確定性，是台灣等中等國家接下來一段時間要繼續面對的國際現狀。

政治大學東亞所教授薛健吾指出，三方峰會上，中國國家主席習近平主張大國共同治理國際秩序，川普希望推動核武縮減與停戰，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則要求尊重俄國地位。

薛健吾認為，更值得注意的是沒談到的部分：俄烏如何停火；伊朗戰爭如何安排；核武如何共管；台海、朝鮮半島非核化；南海與東海穩定。目前看來仍是大家各說各話，好處是短期不會打仗，但在此情況下，區域衝突仍會持續發生。

薛健吾引述民調指出，俄烏戰爭促使日韓關係升溫並強化對美同盟，韓國97%民意支持加強美韓同盟。但在台海方面，日本有75%民眾認為台海問題攸關日本國家利益，而韓國僅2成，願出兵協防台灣的比例更低。

他建議，台灣可把握日韓關係改善的空間，持續推動台美關係制度化，並善用科技外交，換取更多安全與經濟合作。