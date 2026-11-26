丹麥政府今天表示，又有駭客入侵中央人口登記系統，並存取1萬1000人的個資。這套系統上月初才發生另一起大規模個資外洩事件。

法新社報導，丹麥當局指出，中央人口登記系統（CPR）10月初遭駭客攻擊，當時有880萬人的個資遭非法存取。在這之後，政府已更新並升級資安系統。

儘管如此，丹麥數位事務部表示：「CPR管理單位發現新的資安漏洞，未經授權的第三方已存取CPR中1萬1000人的個資。」

不過，數位事務部補充，在第一次駭客攻擊發生後，政府導入一套針對資料查詢的新型技術監控系統，才能及時阻止駭客繼續存取更多資料。

這起最新個資外洩事件，以及前次10月初事件的犯案者身分，目前均尚未查明。