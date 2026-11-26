今天公布的統計數據顯示，截至2026年6月的1年內，英國淨移民人數降至7萬7000人，若未計Covid19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的年份，這是1997年以來最低的年度數字。

法新社報導，英國國家統計局（Office for NationalStatistics）在聲明中表示，這波下滑主要由非歐洲聯盟（EU）公民移民減少所帶動，延續2023年以來的趨勢。

聲明指出：「我們的初步估計顯示，截至2026年6月的1年內，長期國際淨移民人數為7萬7000人。」聲明並補充，該數字較前1年「減少逾5成」。

淨移民數字指的是移入與移出英國的人數差額，這個數字對英國中間偏左的工黨（Labour）政府來說是好消息；工黨政府在移民議題上一直面臨極右翼反移民政黨英國改革黨（Reform UK）的施壓。

內政大臣馬穆德（Shabana Mahmood）說：「本屆政府已重新取得掌控。我們已將淨移民人數降至7萬7000人，較保守黨（Conservatives）執政時期的高峰大幅減少92%。在他們失敗的地方，我們為英國人民交出了成績單。」