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尼泊爾洪災3個月後 當局擬宣告數千名失蹤者死亡
尼泊爾洪災發生3個月後，尼國當局今天宣布，已啟動相關法律程序，準備宣告在這場夏季洪災後下落不明的數千人死亡。
法新社報導，尼泊爾與中國邊界一處高海拔冰川於8月26日崩塌，大量水流、冰塊、岩石及碎屑隨之奔流而下。這場洪災在尼泊爾造成1400多人喪命，另有逾5500人失聯。
尼泊爾災難管理局發言人告訴法新社：「透過查核失蹤者相關資料，我們已啟動宣告他們死亡的程序。」
尼泊爾政府公告列出約4000名失蹤者的姓名，其中包括623名外籍人士。當局籲請民眾在這些失蹤者被正式宣告死亡前，提出異議或更正資料。
經過進一步查證後，當局仍可增列失蹤者姓名。政府預計在完成相關法律程序後，正式發布這些失蹤者的死亡宣告。
儘管數百名救援人員在大片泥流與瓦礫堆中持續搜尋數週，最終只找到少數生還的失蹤者；迄今僅112具遺體確認身分並交還家屬。
由於沒有死亡證明，許多家屬無法申請賠償、辦理財產移轉或處理其他法律事務。
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