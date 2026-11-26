越南街頭長年是Honda、Yamaha的天下，如今電動機車迅速崛起，今年前三季銷量暴增91%，受惠最大的不是中國製造商，而是越南本土品牌。美伊戰爭導致油價飆漲，固然加速了這場轉變，但電動機車熱潮背後，還有新創企業挑戰日本老牌車廠，以及一群普通家庭發現的新商機。為什麼越南人開始拋棄騎了幾十年的日本機車？這場轉型又將如何改變當地人的生活？ 在越南，生活靠兩個輪子運轉。數以千萬計的機車穿梭街頭，載著上班族通勤、孩子上學，還有外送員趕往下一個送餐地點。

2026-11-26 13:01