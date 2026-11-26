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民主剛果逾1萬2000起伊波拉確診病例 疫情仍難遏制
剛果民主共和國今天的政府數據顯示，目前國內伊波拉（Ebola）病毒確診病例總數超過1萬2000起，防疫當局人員依然難以遏制這場大規模疫情。
路透社報導，民主剛果官方數據指出，確診感染總計1萬2021例，並有5904人病歿。
這次疫情由邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）引發，今年5月中旬先在剛果民主共和國東北部伊圖里省（Ituri）爆發，此後擴散到民主剛果的8個省。
目前尚無針對邦迪布焦病毒株的核准治療方法或疫苗，延遲發現、戰亂衝突以及醫療系統負荷龐大，皆使當前疫情較先前幾次爆發傳播得更快。
這場伊波拉疫情是有記錄以來第2大規模，感染數與死亡數都僅次於2013年至2016年的西非疫情，當時超過2萬8600人確診、逾1萬1000人喪命。
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