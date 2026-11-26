日本沖繩縣政府23日舉行首里城正殿重建紀念典禮，受邀的中國代表未現身。沖繩縣政府透露，中方事前曾對台灣受邀一事表達不滿，可能因此選擇缺席。

日本放送協會（NHK）報導，沖繩縣政府這次邀請與沖繩有交流往來的國家及地區代表出席典禮，包括與沖繩縣維持友好關係的中國福建省、中國駐福岡總領事館，以及台北駐日經濟文化代表處那霸分處，不過典禮當天並未見到中方代表的身影。

沖繩縣政府指出，中國駐福岡總領事館事前曾對台灣受邀出席表達不滿，因此不排除中方是為了表達抗議而缺席。

這並非沖繩縣與台灣的交流首次引發中國不滿。沖繩縣前知事玉城丹尼2023年曾訪問台灣，2024年台灣總統大選後也曾向當選的賴清德表達祝賀，兩度引來中國向沖繩縣政府提出抗議。

另一方面，日本中央政府22日舉行首里城正殿重建紀念典禮，同樣邀請台灣出席，但未邀請中國。

日本內閣府沖繩綜合事務局解釋，「由於台灣提供了重建所需的檜木木材，因此邀請台灣出席。中國並未直接參與重建工作，因此沒有邀請中方。」