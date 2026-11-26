新加坡防長陳振聲本週訪日，期間與日本防衛大臣小泉進次郎等人會面。雙方重申透過「東協國防部長擴大會議」架構合作，對促進區域和平穩定具有重要作用，並將加強海上安全，包含研議舉行潛艦救援相關演習。

新加坡國防部長陳振聲24至25日首次以防長身份訪問日本。根據新加坡國防部的新聞資料，陳振聲訪日期間與日本防衛大臣小泉進次郎等人會面，重申雙方維持友好密切的國防關係。

陳振聲此次訪日適逢新加坡與日本建交60週年，以及兩國今年建立戰略夥伴關係。

新加坡國防部指出，面對日益複雜的全球及區域安全環境，兩國防長重申雙方共同關切區域和平與穩定，包括海上安全議題。

新加坡明年將接任東協輪值主席國。雙方重申日本與東協透過「東協國防部長擴大會議」（ADMM-Plus）架構合作、對促進區域和平與穩定具有重要作用。

陳振聲也邀請日本陸上自衛隊特種作戰部隊參訪新加坡新一代智慧城市軍事訓練設施「SAFTI City」，雙方同意儘早安排這項訪問。

「聯合早報」等新加坡媒體報導，新加坡海軍與日本海上自衛隊舉行的「SINGAPAN」雙邊海上演習，未來將定期舉行。兩國海軍今年曾在日本近海的太平洋海域進行為期3天的聯合演習，項目包括艦砲射擊、通信及編隊機動等。雙方也同意研議舉行潛艦救援相關演習。

報導指出，雙方對2023年簽署的國防裝備與技術轉讓協議所取得的進展表示歡迎，以及同意在2027年的東京軍警防務展期間，舉辦第2屆日本新加坡國防工業日，以進一步深化雙方在防務裝備與技術合作方面的討論。