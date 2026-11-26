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國際法院裁定緬甸犯種族滅絕 敏昂萊：不遵從不適當要求
緬甸官媒今天報導，緬甸領導人敏昂萊表示，針對國際法院（ICJ）裁定緬甸對洛興雅少數族裔犯下種族滅絕罪行，政府將不會遵從判決中「不適當」的部分。
法新社報導，針對國際法院上週裁決，這位政變領袖出身的總統昨天在一場會議中表示，緬甸「將採取符合負責任國家立場的行動，但不會遵從我們認為不適當的要求」。
緬甸國營媒體「緬甸環球新光報」（Global NewLight of Myanmar）報導，他還稱甘比亞提起的訴訟是對緬甸的「片面指控」，並表示「種族滅絕」一詞已嚴重損害國家聲譽。
敏昂萊（Min Aung Hlaing）補充說，身為國家領導人，他認為自己對國內發生的一切事務負有首要責任，絕不容許任何損害國家的行為。
國際法院上週提出確鑿證據，揭露緬甸2017年在西部若開邦（Rakhine State）展開鎮壓行動期間，對以穆斯林為主的洛興雅人（Rohingya）犯下暴行。
法院認定，緬甸安全部隊殺害數以千計洛興雅平民，對婦女犯下「大規模性暴力」，並對兒童施以「極端暴力」。
這是國際法院成立80年來，法官首次認定一個國家犯下種族滅絕罪。
法院下令讓難民安全返家，並裁定緬甸須支付賠償金，具體金額將於日後決定；法官也要求緬甸調查並懲處任何涉嫌犯下種族滅絕罪的人士。
國際法院的裁決雖具有法律約束力且不得上訴，但法院本身並無強制執行判決的機制。
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