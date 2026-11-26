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2艘中國海警船接近日漁船 日方指違反國際法
日本海上保安廳今天表示，兩艘中國海警船駛近一艘日本漁船，日方已一再要求這兩艘船駛離尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近海域。
法新社和日本時事通信社報導，日本海上保安廳發布聲明中表示，這兩艘中國海警船今天上午7時42分（台灣時間上午6時42分）左右進入該海域，「試圖接近一艘日本漁船」。
根據日方通報，兩艘中國海警船在南小島周邊領海活動，除了接近作業中的日本漁船外，也在附近航行；這是日方通報中國海警船自11月9日以來，再度進入該海域。
聲明指出：「中國海警船的這類活動違反國際法，我方巡邏船正反覆要求這些船隻駛離日本領海。」
日本海上保安廳告訴法新社，這是今年第5次有中國船隻在這片海域接近日本漁船。
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