日本海上保安廳今天表示，兩艘中國海警船駛近一艘日本漁船，日方已一再要求這兩艘船駛離尖閣諸島（釣魚台列嶼）附近海域。

法新社和日本時事通信社報導，日本海上保安廳發布聲明中表示，這兩艘中國海警船今天上午7時42分（台灣時間上午6時42分）左右進入該海域，「試圖接近一艘日本漁船」。

根據日方通報，兩艘中國海警船在南小島周邊領海活動，除了接近作業中的日本漁船外，也在附近航行；這是日方通報中國海警船自11月9日以來，再度進入該海域。

聲明指出：「中國海警船的這類活動違反國際法，我方巡邏船正反覆要求這些船隻駛離日本領海。」

日本海上保安廳告訴法新社，這是今年第5次有中國船隻在這片海域接近日本漁船。