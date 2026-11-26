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埃及重大車禍！油罐車撞車爆炸引發大火 至少31死、21傷
埃及當局表示，一輛載運石油產品的油罐車今天在埃及吉薩省（Giza）發生車禍，隨後引發大火，造成至少31人死亡、21人受傷。
美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，埃及衛生部指出，火勢發生於開羅「環城公路」（RingRoad）附近，位置在10號隧道（Tunnel 10）上方。
衛生部表示，當局派遣39輛救護車前往現場，將傷者送往3家醫院治療。埃及衛生部長阿布杜加法（Khaled Abdelghaffar）已要求附近醫院提高警戒，並親赴事故現場及醫療中心，監督救援與醫療應變工作。
埃及石油部稍早表示，這輛由私人業者營運的油罐車偏離道路發生碰撞，隨後爆炸起火。
CNN透過地理定位確認兩段呈現火災規模及現場情況的社群媒體影片，第一段影片從事故現場附近的高處拍攝，可見猛烈火勢吞噬多輛車，濃密黑煙直竄天空。影片中還能聽見接連發生的爆炸聲，畫面外有人驚呼：「主啊，求祢保佑！」
第二段影片則從遠處拍攝，呈現火勢蔓延至大片區域的情況，畫面中可看到一座繁忙的橋梁與高速公路交流道，遠處有大量車輛及民眾。
埃及檢方表示，已針對這起涉及石油產品運輸油罐車的車禍與火災展開調查，並派遣調查人員前往事故現場及醫院，訪談傷者並檢驗罹難者遺體。
檢方指出，初步估計有27輛車，包括汽車與機車在火災中遭到焚毀。
檢方下令對2名身分尚未確認的罹難者採集DNA樣本，並表示調查人員正在檢查事故殘骸、損毀情況及相關事發經過，以釐清事故原因。
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