北韓國營媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩表示，北韓應著重於在多個領域部署戰術核武，且北韓的核材料產能也正有系統地擴充。

路透社報導，金正恩昨天在視察核材料生產與武器研究設施時發表上述談話，他同時表示，北韓作為核武國家的地位「絕對不容侵犯」。

根據北韓中央通信社，金正恩說：「我們的核能力如今已是事實。」北韓中央通信社未透露這些設施的名稱或所在地點。

金正恩指出，北韓應「著重於在多個領域運用戰術核武以執行不同任務」，並稱近期在核武生產取得的成果，是北韓核武力量政策的重大成功。

在各界對北韓與美國恢復對話的前景仍存有疑問之際，金正恩視察核設施似乎意在凸顯，平壤不顧外界非核化的呼聲，持續推動核武庫擴充與多元化。

戰術核武通常是供戰場使用、較低當量的彈頭，有別於用於較遠程打擊的戰略武器。

2023年，北韓中央通信社公布據稱為火山-31（Hwasan-31）的戰術核彈頭照片，表示這款彈頭可搭載於包括短程飛彈在內的多種運載系統。

北韓中央通信社今天發布的照片顯示，金正恩與官員視察一些物件，分析人士指出，這些物件看起來像是用於濃縮鈾的氣體離心機，以及諸如火山-31等小型化、標準化的戰術核彈頭。

金正恩也表示，任何否認北韓核武地位的企圖，將被視為「公開宣戰」。北韓已於2023年將核武地位寫入憲法。

金正恩說：「只要企圖以核武作為實現霸權手段的惡意勢力依然存在，我們擁有核武就是絕對不可逆轉的選擇。」

金正恩聲稱，美國與其盟國構成的核威脅日益加劇，並以此作為擴充核武的理由。

他說，美國透過「澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），將核擴散危險前例引進東北亞」，藉此「煽動北韓周圍的附庸國」取得核動力潛艦。他指的是美國、英國與澳洲達成的三邊安全協議。

他也指控華府試圖與盟友共享與使用核武，藉此建立「核軍事聯盟系統」。

美國總統川普去年10月批准相關計畫後，南韓正積極尋求取得核動力潛艦。日本也一直在討論這個議題。

分析人士表示，在外界揣測美國與北韓可能進行外交接觸之際，金正恩這次視察帶有向華府傳遞訊息的意味。

南韓慶南大學（Kyungnam University）教授林乙哲（Lim Eul-chul）指出：「與其說這是北韓永久關閉與美國對話的大門，不如說這是提高談判門檻的策略：『非核化談判』已經結束，未來若重啟對話，這只會在『核子國家對核子國家』的基礎上進行。」

韓國國防安全論壇（Korea Defence and SecurityForum）秘書長申鍾宇（Shin Jong-woo，音譯）表示，金正恩提到的「多個領域」可能暗示朝鮮半島以外的目標，包括美國本土。

申鍾宇說，金正恩的意圖「似乎是，既然如今別無選擇，平壤將進一步擴充核武力量，並朝足以與美國對抗的態勢邁進」。