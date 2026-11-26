聽新聞
0:00 / 0:00
施振榮APEC會晤美國務次卿 重申台美科技夥伴關係
台灣APEC領袖代表施振榮日前赴中國深圳參與APEC經濟領袖會議，期間與美國國務院政治事務次卿胡克爾會面，重申台美長期以來的科技夥伴關係，並強調雙方在新興科技、安全供應鏈與共享經濟繁榮的機會。
2026年亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議18、19日在中國深圳舉行，施振榮代表總統賴清德出席。
外交部昨天在社群平台X發文，指出施振榮與胡克爾（Allison Hooker）在亞太經濟合作經濟領袖會議（AELM）期間會面，雙方探討共同利益，重申台灣和美國長期以來的科技夥伴關係，並強調雙方在新興科技、安全供應鏈與共享經濟繁榮的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。