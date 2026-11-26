一齣《周六夜現場》短劇，把姊妹形容成「免費、全天候、全年無休」的老人看護，讓《紐約時報》專欄作家陶曼琳（Maureen Dowd）忍不住在午夜打電話給姊姊。因為她們曾花了整整十年照顧年邁母親。三個兄弟都深愛母親，也各自盡了一份心力，但最辛苦的照護工作，為什麼仍落在兩姊妹身上？回望那段日子，陶曼琳記得的不只有疲憊與愧疚，還有母親令人哭笑不得的脾氣，以及一段她至今難忘的對話。以下為專欄《The Sisterhood Rocks!》節譯。

2026-11-26 09:01