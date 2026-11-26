瑞典紳寶集團（Saab）、愛立信（Ericsson）等6家北歐國防與科技公司，日前透過「北歐羅盤」（NordicCompass）產業聯盟的國防工作組提出合作倡議，盼在科技創新、擴充產能及簡化跨國採購等方面攜手，打造新的防禦模式，強化北歐各國的國防能力。

瑞典紳寶集團、愛立信、芬蘭國防科技企業伯屈里亞（Patria）、諾基亞（Nokia）、丹麥最大國防公司特瑪（Terma）及挪威國防公司康堡（Kongsberg）計劃在太空防禦、海底通訊與跨國採購方面進行合作，匯集各企業的資源，創造北歐國防領域新的規模效益與優勢。

瑞典工業日報（Dagens industri）報導，這6家北歐頂尖國防與科技公司雖彼此競爭，但隨著俄烏戰爭持續多年、區域安全局勢變化，決定深化安全領域合作，協助北歐各國加速軍備建置，更迅速因應安全威脅。

據報導，衛星系統、海底基礎設施與無人機防禦、數位通訊安全方面的技術發展將是重點合作項目。

瑞典媒體Dagens PS報導，目前北歐國家面對的問題是，各國有各自的採購法規以及對國防裝備的核准，這會讓一個產品需要通過各個北歐國家的不同檢驗。

這項合作希望能夠實現一項產品只要在其中一個國家取得認證，就能在其他國家同樣獲得承認，以簡化採購程序，但這將不會凌駕各國的國防決策權。

伯屈里亞執行長魯蒂拉（Panu Routila）表示，芬蘭國防軍需要更快地取得新的作戰能力，而更緊密的北歐合作必須有助於實現這個目標。

瑞典紳寶集團希望各企業的合作能夠在軍武需求增加時提高產能。合作倡議也提出試辦框架合約，由政府預先支付部分生產產能，鼓勵企業投資擴產。

紳寶集團執行長約翰松（Micael Johansson）對工業日報表示，這關乎各公司能否整合各方資源，共同創造規模效益，並提升國防領域的能力，或許可在不同國家間建立所謂的共同生產（co-production）機制，互相支援。

他說，有些領域不受限於各國各自的行政體系。例如反無人機系統由不同的組件組成，如果這些組件彼此具有互通性（interoperability），就可以進行聯合採購。

丹麥國防公司特瑪的政府與夥伴關係負責人霍麥爾（Steen Hommel）則表示，從和平時期進入混合式威脅時期，政治人物、政府機關與企業都必須做出更多調整。他認為，北歐具彈性與快速應變的能力，或許可以讓歐洲看見如何產生更廣泛的效果。

霍麥爾說，現在當務之急就是具體化、詳細檢視合作倡議，將其轉化為實際可執行的計畫，而不只是停留在報告和分析上。

約翰松表示，這項合作倡議不是要等10年才能實現，而是應該在1、2年內就能展現這些方案確實可行。