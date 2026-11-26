消息人士及官員告訴紐約郵報，美國國務卿盧比歐認為，黃仁勳與輝達（Nvidia）對美國對中政策造成「有害的影響」，他因而向總統川普示警，輝達對國家安全構成威脅。

紐約郵報（New York Post）報導，盧比歐（MarcoRubio）對中國採取「鷹派」立場，早在黃仁勳與黃樂（Alice Huang）婚外情曝光前便已如此。

黃樂涉嫌為中國從事間諜活動，曾擔任Megaspeed高階主管，該公司為輝達客戶，被控將輝達部分最先進人工智慧（AI）晶片走私至中國。

一名美國官員告訴紐約郵報：「盧比歐唯一關心的是國安風險，而（商務部長）盧特尼克（HowardLutnick）則不希望以任何方式限制輝達。」

一名與白宮關係密切的消息人士進一步透露，盧比歐個人對黃仁勳反感。

Megaspeed是設於新加坡的AI與雲端運算公司，23日才被美國商務部列入貿易黑名單。幾個月前，川普搭乘空軍一號前往中國，隨行的盧比歐在途中進行簡報時，曾向川普表達他的疑慮。

一名接近白宮的消息人士指出：「盧比歐將此事視為類似軍備管制的問題，范斯（JD Vance，副總統）則將此事視為AI領導地位問題。」