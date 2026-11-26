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導入新型F–15EX！美軍恢復戰機常駐沖繩 日媒：為「台灣有事」做準備
美軍恢復在沖繩常駐部署戰鬥機，新型F–15EX戰機已進駐嘉手納基地，為未來無人戰鬥機協同作戰預作布局。日本經濟新聞報導，美日盼藉此強化第一島鏈的「拒否力」，因應中國大陸、北韓的軍事威脅，並為「台灣有事」做好準備。
報導說，美軍廿五日在沖繩縣嘉手納基地公開展示F–15EX戰機。美軍自二○二二年起，陸續將原先部署在嘉手納基地的F–15C等戰機退役，改由其他戰機輪調進駐，外界憂此舉恐導致戰力出現空窗，削弱區域嚇阻能力。隨著F–15EX進駐，美軍將恢復在沖繩常駐部署戰鬥機。
F–15EX由美國波音公司製造，採雙座設計，除負責操縱的飛行員外，另名乘員未來可望負責指揮被稱為「協同作戰航空器」（CCA）的無人戰鬥機，執行攻擊、防空、情報蒐集及電子戰等任務。
F–15EX每架造價約一億八百廿萬美元（約新台幣卅五點八八億元），彈藥搭載量提升至約十三公噸，可搭載長射程飛彈，強化遠距打擊能力。
不過，由於沖繩鄰近大陸，一旦爆發軍事衝突該處恐成攻擊目標，若基地跑道受損將限制戰機起降及美軍快速應變能力。
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