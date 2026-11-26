華爾街日報報導，索羅門群島廿五日與澳洲簽署新條約，承諾不允許任何外國在其領土上設立軍事基地，使中國大陸在太平洋地區的軍事擴張野心遭遇重大挫折，也緩解美國及盟友對北京可能在當地建立軍事據點的擔憂。

過去兩年，澳洲已陸續與多個太平洋島國簽署類似協議，藉此牽制大陸日益擴大的區域影響力。

澳洲智庫羅伊研究所研究員葛拉漢表示：「索羅門群島總理瓦爾已向坎培拉及北京發出明確訊號，表明未來希望與誰展開安全合作。」然而，大陸仍是索羅門群島最大的貿易夥伴，葛拉漢指出，索羅門群島可能面臨北京報復，接下來的關鍵在於澳洲能否兌現各項承諾。

五月就任總理的瓦爾廿五日訪問澳洲時指：「多年來，索羅門群島一直是區域不確定性與疑慮的來源。那些日子已經結束了。」他表示將尋求透過立法鞏固這項條約，使未來親中的繼任者更難退出協議。

根據澳洲外交部公布的條約全文，索羅門群島除了禁止外國設立軍事基地，也承諾確保敏感基礎設施不被軍事化，並確保安全合作由太平洋島國論壇成員提供。澳洲是該區域組織成員，大陸不是。

索羅門群島位於澳洲東北方，由約一千座島嶼組成，人口超過八十萬，曾是台灣在南太平洋的最大友邦。二○一九年九月，索羅門群島在大陸金援利誘下結束與台灣卅六年邦交，轉與北京建交。兩國在二○二二年簽署一項內容不公開的安全協議，引發西方分析人士擔憂，北京可能藉此讓大陸軍艦停靠當地，甚至進一步設立軍事基地，一旦未來太平洋爆發衝突，恐威脅美國與澳洲之間的海上交通線。

瓦爾與澳洲總理艾班尼斯召開聯合記者會時，拒絕透露是否會正式廢除二○二二年與大陸簽署的安全協議，僅指出該協議包含保密條款，並稱「我們仍持續與中國進行討論」。

大陸此前否認尋求在索羅門群島設軍事基地。陸外交部先前表示，北京在太平洋地區的外交活動並非為了地緣政治競爭，並批評阻撓大陸與區域國家往來的做法。