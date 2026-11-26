美國國防部廿四日發布措辭嚴厲的備忘錄，批評北方鄰國加拿大國防能力「萎縮」，數十年來一直靠美國出錢防衛。加拿大國防部長麥堅迪則表示，加拿大是主權國家，不必向美國「負責」。

衛報報導，五角大廈備忘錄指出，「儘管加拿大是七大工業國集團（Ｇ７）主要經濟體，也是北約規模最大、最富裕的成員國之一」，加拿大仍耗費近廿年才履行二○○六年提出的國防支出承諾。備忘錄還稱，加拿大若要履行先前的國防支出承諾，成為「共同保衛北美大陸的可靠夥伴」，仍須面對「艱難的決策與取捨」。

備忘錄指出，加拿大陸海空戰力均面臨重大障礙，原因是政治領袖優先追求「狹隘的經濟與商業利益，而非軍事效能最佳化」。文件稱美國國防部長赫塞斯「高度專注」於加拿大軍隊現代化，並暗示數十年來一直是美國納稅人「為加拿大的國防埋單」。

麥堅迪說，他無法「揣測」五角大廈為何選在此時批評加拿大國防支出。他說：「我們在北美防空司令部架構下推動的合作規模沒有改變，在北約的合作、雙方軍事合作，以及整合式防空與飛彈防禦工作也都沒有改變。」

一名記者詢問，備忘錄是否意味加拿大的國防支出計畫須經美國批准，麥堅迪對此表示不滿。他說：「加拿大是主權國家。我就直說吧，我們不必向美國負責。」

衛報指出，加拿大總理卡尼已承諾大幅增加國防支出。加國二○二五年國防支出達六三四億加元，首度達到北約設定的國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之二目標。北約成員國去年同意在二○三五年前將目標提高至ＧＤＰ的百分之五。加拿大本月公布的聯邦預算規畫在二○三○年前將每年國防與安全支出提高至ＧＤＰ的約百分之四，二○三五年達到百分之五，包括採購潛艦與預警機。

不過，空中戰力是美加摩擦關鍵議題。卡尼政府尚未敲定向美國洛克希德馬丁公司採購Ｆ–35戰機計畫，考慮改購瑞典製獅鷲戰機。這項金額龐大的採購案經逾一年政治審查。五角大廈的備忘錄警告，運用「混合機隊」將加劇現有的人力短缺。