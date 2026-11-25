印度外交部今天表示，孟加拉流亡前總理哈希納計劃12月自願返國，這與孟加拉當局對她提出引渡請求是兩回事。

路透社本週報導，哈希納（Sheikh Hasina）宣布，她計劃於12月16日返回孟加拉，結束在印度兩年多的流亡生活。不過孟加拉政府一再重申，她只能透過引渡方式回國。

2024年8月，孟加拉爆發反對哈希納統治、造成多人死亡的學生示威運動，她隨後逃離首都達卡（Dhaka），此後一直流亡印度。

她本月申請新護照及身分證件，以便結束自我流亡並返國。

孟加拉法院去年在她缺席審判的情況下，裁定她確實下令鎮壓由學生領導的示威，判處她死刑。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）重申，印度當局正依既定程序，審查孟加拉提出的引渡請求。

賈斯瓦表示：「一名公民持旅行證件自願返國，與（孟加拉的）引渡請求是兩回事。」他並未提供進一步說明。