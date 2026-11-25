聯合國（UN）今天警告，以色列對巴勒斯坦人犯下暴行罪的風險日益升高，敦促所有國家立即採取預防行動。

法新社報導，聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）發表聲明說：「以色列政府最高層級的代表一再表明，要在約旦河西岸（West Bank）推動兼併、種族清洗及連坐處罰等政策。」

根據聲明：「整個社會煽動仇恨及鼓動實施構成暴行罪的侵害行為—包括戰爭罪、違反人道罪，甚至種族滅絕罪—一直駭人聽聞。」

圖克表示，他的辦公室一再警告，以色列在加薩（Gaza）的行動有對巴勒斯坦人作為一個群體的「存續構成真實威脅」的風險。

加薩210萬人口大多流離失所，住在當地的帳篷或臨時避難所。以色列軍方表示，掌控加薩超過60%的土地。

圖克說：「我對約旦河西岸（West Bank）和加薩各地日益普遍且有系統的侵害行為極度憂心…我們的警告未獲重視，暴行罪持續重演。」

「平民持續遭到殺害，數以十萬計巴勒斯坦人被迫流離失所，而以色列高階官員的言論顯示，他們有意讓這些人永久流離失所。」

以色列於1967年起占領約旦河西岸。自從巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日攻擊以色列而引發加薩戰爭以來，當地暴力事件急劇增加。

圖克強調：「所有國家都有義務立即採取行動，防止針對巴勒斯坦人的暴行罪繼續發生。」