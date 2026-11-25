菲律賓民調機構OCTA Research今天公布最新調查顯示，菲律賓第3季約有22%（約580萬戶）受訪者家庭曾經歷「非自願性飢餓」，有37%（約980萬戶）受訪者家庭自認為貧困。

OCTA公布的2026年第3季調查顯示，有37%的受訪者家庭自認貧窮，約980萬戶，低於第2季的39%、約1030萬戶。

民答那峨島（Mindanao）自認貧窮的家庭比例最高，達56%，其後為維薩亞斯（Visayas）地區的49%、呂宋島其他地區的26%，以及大馬尼拉地區的20%。

自認貧窮的家庭當中，每月開銷中位數門檻為1萬8000披索（約新台幣9400元），認為還需要增加5000披索才能滿足家庭開銷；OCTA並未說明每戶家庭平均有多少名成員。

另一方面，22%的受訪家庭在調查前3個月內至少發生一次因缺乏食物而挨餓，換算約等於580萬戶家庭，高於第2季的21%和第1季的17%。

從地區來看，大馬尼拉地區及中部維薩亞斯地區第3季的家庭飢餓比例最高，均為29%；呂宋島其他地區（不含大馬尼拉）為21%，南部民答那峨島則為16%。

這項調查於9月28日至10月4日進行，訪問樣本為1200名成年人，抽樣誤差為正負3個百分點，信心水準為95%。

根據菲律賓統計署（PSA）數據，今年第3季國內生產毛額（GDP）年增2.1%，低於第2季的2.4%，也不及去年同期的4%。另一方面，今年第3季每月平均通貨膨脹率為6.5%，低於第2季的6.8%。