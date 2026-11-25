加泰隆尼亞獨立運動領袖、前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特今天宣布，在最高法院裁定對他適用特赦法，並擱置對他的刑事案件後，他將於12月12日返回西班牙，結束近10年的自我流亡。

路透社報導，普伊格蒙特（Carles Puigdemont）在比利時首都布魯塞爾舉行的電視直播記者會上表示，他將於12月17日公布重新推動加泰隆尼亞（Catalonia）獨立運動的方案。

普伊格蒙特2017年10月舉行遭西班牙法院認定為非法的獨立公投後，同月逃往比利時。這場公投引發西班牙數十年來最嚴重的政治危機，加劇西班牙政府與加泰隆尼亞之間的緊張關係。

加泰隆尼亞位於西班牙東北部，是經濟富裕的地區，擁有自己的語言和文化，也有強大的獨立運動勢力。

西班牙國會2024年通過的特赦法，是總理桑傑士（Pedro Sanchez）的社會勞工黨（Socialist Workers'Party）與加泰隆尼亞獨立運動團體所達成協議的一部分。

參與團體包括普伊格蒙特的「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts per Catalunya）。這項協議使桑傑士獲得這些團體支持，順利於2023年連任。

西班牙保守派反對陣營曾試圖在法院及國會挑戰這項措施，但未能成功。