羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天表示，在土耳其舉行的COP31氣候談判破局「令人憂心」，並指氣候危機「影響數以百萬計人的生活」。

法新社報導，聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）22日落幕，各國未能就化石燃料、資金、科學及碳移除技術達成共識。

教宗今天在梵蒂岡每週例行公開接見活動後表示：「面對與氣候危機相關的極端環境事件日益頻繁，COP31閉幕時，國際社會卻未做出明確承諾，以認真且負責任的態度應對這場危機，令人憂心。」

良十四世一貫強調保護自然的必要性，延續前任教宗方濟各（Pope Francis）在環境議題上具里程碑意義的通諭。那道通諭明確指出，化石燃料的使用與氣候變遷息息相關。

良十四世主張，全球暖化不僅是環境挑戰，也關乎社會正義，因為窮人在氣候變遷引發的天災與強烈熱浪中首當其衝。

他今天強調，面對這項議題，「需要重拾共同責任感、國家間新型態的團結，以及深刻改變我們的行為、社會經濟體系和社會治理」。