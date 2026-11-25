西班牙國會大選倒數4天，繼日前右翼陣營在電視辯論會抨擊執政黨團貪腐後，總理桑傑士坦承昔日親信阿巴洛斯涉及的貪污案對其造成巨大傷害，並重申現任政府的廉潔立場。

西班牙競選活動期間，右翼陣營集中砲火猛攻總理桑傑士（Pedro Sánchez）與其領導的「社會勞工黨」（PSOE）貪污舞弊，右翼保守派「人民黨」（PP）國會發言人穆尼奧斯（Ester Muñoz）23日並在電視辯論會上，將今年西班牙2起重大鐵路事故歸咎於桑傑士政府的「貪腐」。

對此，桑傑士今天接受西班牙廣播電視公司（RTVE）電視訪問時承認，前交通部長阿巴洛斯（José Luis Ábalos）因「科爾多案」（Caso Koldo）被判刑入獄，為他造成巨大傷害。

「科爾多案」是西班牙政壇近年爆發最大貪腐醜聞，阿巴洛斯與其顧問賈西亞（Koldo García）於今年6月分別遭西班牙最高法院重判24年及19年有期徒刑。

兩人遭指控在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間藉由採購口罩收取回扣（受賄43萬歐元，約新台幣1564萬元），最終因參與組織犯罪、受賄、挪用公款及權錢交易等罪名定罪。

此案自2024年爆發以來延燒逾兩年，不僅因阿巴洛斯遭社會勞工黨開除黨籍仍拒絕辭去國會議員職位，並高喊「政治獵巫」引發熱議；媒體更曝光他與賈西亞私下大聊金錢與召妓的錄音，甚至在對話中對多位性工作者品頭論足。

荒唐的案情重創了社會勞工黨長期標榜「捍衛女權」的形象，也成為桑傑士政府任內最難堪的貪腐風暴。

面對右翼陣營在競選期間對其貪腐弊案緊咬不放，桑傑士為他任內的執政團隊辯護，指出在他執政的8年間，共任命54至56位部長，強調政府官員「廉潔奉公」，並聲稱「零腐敗並不存在，但零容忍是存在的，我們對此立場堅定」。