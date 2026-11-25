美國總統川普結束深圳亞太經合組織（APEC）會議後，連續四天透過社群平台、記者會及晚宴，盛讚這次深圳之行。當地時間11月22日晚，川普在維吉尼亞州（Virginia）出席一場晚宴時，更特意把抵達深圳時的照片印出並向來賓展示，直言此行「非常好」。

據《中國新聞網》報導，當地時間11月22日，川普在維吉尼亞州出席晚宴期間，向同場來賓展示此行與俄羅斯總統普亭及其他國家領導人的合照，以及中美俄三國元首會晤的合影。期間，他更特意拿出自己專機抵達深圳時，中方為其安排盛大迎接儀式的照片向賓客誇讚。席間有人問及：「你的中國之行怎麼樣？開心嗎？」川普隨即回應：「非常好。」

早在11月19日，川普在返美途中便發帖，稱讚這次訪華「偉大且意義深遠」。當日，他接受美國全國廣播公司（NBC）採訪談及中美俄元首會晤時稱：「我覺得是12分。如果滿分是10分，那我覺得能給它打12分。一切都非常順利，（我們）建立了非常棒的關係。」

除了肯定亞太經合組織（APEC）會議，川普更公開盛讚深圳。11月20日，川普召開記者會。他先強調與中國國家主席習近平關係非常好，並對獲得習近平親自到機場接機表示「深感榮幸」。之後談及對深圳的印象，更是連連讚歎該市「非常乾淨」，城市細節「完美得無可挑剔」。

回顧11月19日在深圳與習近平會見，以及同日下午舉行的中美俄元首會晤上，川普當時感嘆，自己過去曾多次訪華，但深圳在短短40年間，尤其是近20至25年內迅速崛起為全球規模最大的現代化大都市之一，且建設得近乎完美，實在是一項了不起的奇蹟。

除公開發言外，11月21日川普還在社群平台上連續發布超過30張與深圳APEC會議相關的照片，涵蓋深圳機場歡迎儀式、三國元首會談及APEC領導人大合照等，在其中一張照片上，川普配文「GOAT」（Greatest of All Time 「史上最佳」），另有包含與普亭合影的照片被其標註為「My Friend」（我的朋友），表示他對這次深圳之行非常滿意。

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文章授權轉載自《香港01》