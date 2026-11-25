世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，醫療人員為躲避激烈的戰火，在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）一所醫院避難3天後，已撤離當地。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，世界衛生組織、民主剛果衛生部，以及其他機構的工作人員已離開伊圖里省（Ituri）阿克韋（Akwe）的這家醫院。伊圖里省是民主剛果這波致命伊波拉（Ebola）疫情的中心。

法新社報導，這些醫療人員「在激烈衝突中」於院內避難「超過3天」後，在極為艱困的情況下撤離。

譚德塞表示，由於安全情勢惡化，世衛人員及合作夥伴組成的伊波拉防疫小組已暫時轉移至其他地點，「直到局勢穩定」。

根據世衛組織資料，幅員遼闊的非洲中部國家民主剛果正面臨歷年來最嚴重的伊波拉疫情，累計確診1萬1762例，其中5775人死亡。