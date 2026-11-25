加拿大資深科技律師塔卡奇（George S. Takach）和加拿大全球事務研究所（Canadian Global Affairs Institute）研究員葛魯茲納（John Gruetzner）共同撰文呼籲加拿大應進一步深化與台灣的關係，特別敦促第一大省-安大略省應在台灣設立貿易辦事處。

加拿大國際外交專業雜誌「Open Canada」上週刊登塔卡奇和葛魯茲納的文章，題為「台灣應是加拿大在太平洋地區最重要的經濟夥伴之一」（Taiwan CouldBe One of Canada's Most Important Economic Partners inthe Pacific）。

文章強調，加拿大正積極推動貿易多元化，同時強調中等強國結盟，台灣正是最佳夥伴之一。

兩位專家表示，目前台灣是加拿大第13大雙邊商品貿易夥伴，但雙方經貿關係仍有相當大的發展空間。相較於美國已有22個州在台灣設立貿易辦事處，並經常派遣州長及經貿代表訪台，安大略省在這方面明顯落後。

文章提到，安大略省是加拿大經濟規模最大的省份，約占全國經濟總量4成，卻至今沒有在台灣設立貿易辦事處，歷任省長也從未正式訪問台灣。相較之下，卑詩省及亞伯達省早已在台灣設有貿易辦事處。安大略省若希望在全球供應鏈重組及亞洲市場快速發展的趨勢中取得更大優勢，設立台灣辦事處能促成雙邊投資、協助企業媒合、建立長期商業合作。

具有深厚的科技背景的塔卡奇和葛魯茲納在文章中先梳理了幾個目前加拿大和台灣在科技產業合作的重要案例，如敏實集團在安大略省溫莎市（Windsor）陸續設立2座電動車零件工廠；保瑞藥業投資安大略省密西沙加市（Mississauga）的製藥生產設施；加拿大北陸能源公司（Northland Power）在台灣彰化興建離岸風電場。

兩人並建議兩國可進一步推動的科技合作案。例如加拿大人工智慧公司Cohere可考慮將台灣打造為亞洲區域營運據點；加拿大專門打擊金融詐欺的科技公司Verafin，也可與台灣企業合作，共同拓展亞洲市場。此外，半導體和核能相關設施都是加台兩國具優勢的產業，未來可深入合作，必能發揮雙贏效果。

駐多倫多經濟文化辦事處處長梁毅鵬認為塔卡奇和葛魯茲納的分析一針見血。

他對中央社表示：「兩人都是產業界和學術界重量級人物，他們的聲音並非曲高和寡，有許多像他們一樣的加拿大菁英分子都有相同感受，認為台灣是加拿大不可或缺的經濟夥伴。」

他說，過去一年有許多安大略省的商業組織主動來詢問關於台灣的信息，幾乎所有訪問過台灣的商界代表，都讚揚台灣有無盡的寶藏和商機，所以他們很快就再度踏上台灣土地。

梁毅鵬說，因為地利之便，安大略省過去對美國和歐洲市場更熟悉，但如今地緣政治改變了，加拿大重視印太市場，安大略省更積極想擺脫依賴美國，前進亞洲成為重要方針。「加拿大政治領袖和民眾都很清楚，哪個國家才是可靠的，不會採用經濟脅迫的方式，是有相同價值觀能長久合作的。我期盼安大略省儘快設立台灣貿易辦事處。」

11月雷德民意測驗機構（Angus Reid Group）公布一分民調顯示，72%的加拿大人表示，在尋求貿易多元化之際，與台灣加強緊密關係是很重要的。（編輯：韋樞）