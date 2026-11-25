烏克蘭總統澤倫斯基與匈牙利總理馬格雅今天在烏國西部會談，雙方均表示兩國關係有望邁入新時代。在此之前，親俄的前總理奧班執政期間，這兩個鄰國的關係緊繃多年。

綜合法新社和路透社報導，親歐的保守派人士馬格雅（Peter Magyar）5月上任，結束匈牙利漫長的奧班（Viktor Orban）時代。他越境前往烏克蘭，在最西端的外喀爾巴阡州（Transcarpathia）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，當地也有匈牙利裔少數族群聚居。

馬格雅在烏日霍羅德市（Uzhgorod）會晤澤倫斯基，兩人在當地一處軍人墓園獻花圈，悼念2014年俄羅斯併吞克里米亞半島（Crimean Peninsula）以來，在對抗俄軍戰事中陣亡的烏軍將士，並舉行會談。

雙方雖未宣布任何突破性協議，但兩位領導人都樂見雙邊關係氣氛轉趨正面，還在一所學校與一群學童一起打排球。

● 少數族群教育權獲保障 匈牙利撤回反對

奧班執政期間，烏克蘭與鄰國匈牙利的雙邊關係幾乎凍結。奧班在俄羅斯全面入侵烏克蘭期間曾前往莫斯科，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面。外喀爾巴阡州匈牙利裔少數族群的待遇問題，也長期是兩國摩擦的根源。

不過，烏克蘭國會上月通過立法，擴大匈牙利語及其他少數族群以母語接受教育的權利後，馬格雅政府隨即撤回反對立場，讓烏克蘭得以與歐盟就內部市場及競爭力標準展開相關談判。

澤倫斯基表示，烏克蘭如今期待後奧班時代的匈牙利給予支持，包括支持烏克蘭加入歐盟的願望。他說，為了結束戰爭，「與烏克蘭團結一致至關重要，與普丁交好則沒有出路」，這番話顯然意在影射奧班。

澤倫斯基也表示，曾就烏克蘭加入歐盟的願望與馬格雅進行「非常坦率」的對話；馬格雅對於烏克蘭迅速加入歐盟抱持保留態度。

馬格雅稍早譴責俄羅斯入侵，凸顯他與奧班立場不同。他說：「我希望你們知道，匈牙利人民強烈譴責俄羅斯這場駭人侵略。」

● 能源、交通合作成會談焦點

澤倫斯基表示，兩人討論增加匈牙利對烏克蘭的柴油出口，以及匈牙利企業使用烏克蘭天然氣儲存設施等議題；匈牙利對烏克蘭的柴油出口先前遭奧班中止，馬格雅政府今年已恢復出口。兩人也同意擴大兩國之間的鐵路運輸。

馬格雅表示，兩國能源與農業部長將會面討論相關計畫，匈牙利方面也願意加入澤倫斯基今年稍早發起、意在促進區域經濟合作的「喀爾巴阡八國」組織（Carpathian Eight）。

澤倫斯基說：「我們面臨電力等物資短缺，人民正在保衛自己，各個社區也在自衛…我們也指望匈牙利的支持。」

馬格雅表示，他帶來價值約290萬美元的人道援助物資，包括藥品及能源設備。