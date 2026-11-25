以沙烏地阿拉伯為首、與葉門叛軍「青年運動」交戰的聯軍今天說，已對荷台達港發動攻擊。伊朗支持的青年運動先前揚言，若荷台達遇襲，將鎖定沙國紅海沿岸港口進行報復。

法新社報導，沙國主導軍事聯盟在社群平台X表示：「我們鎖定了荷台達港（Hodeidah）的作戰能力。」利雅德今天稍早也透過社群媒體要求荷台達民眾撤離。

青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）稍早警告：「敵軍若鎖定荷台達港發動攻擊，吉達港（Jeddah）以及沙烏地阿拉伯紅海沿岸其他港口都將成為我軍部隊的攻擊目標。」

青年運動的馬西拉（Almasirah）電視台報導，荷台達港遭遇攻擊，但未提供進一步細節，目前尚未傳出傷亡。

報導還說，沙國部隊也攻擊當地的國際機場。

薩里警告沙國港口附近居民「立刻撤離並保持距離」，同時呼籲「所有航運公司立即將船隻撤離這些港口」。

沙國首都最高的摩天大樓昨天再度遭到攻擊，是數天以來的第2次，造成11人受傷。沙國聯軍將這起事件稱為「恐怖攻擊」，並將此歸咎於青年運動。

在美伊衝突與談判中持續扮演調停角色的卡達與巴基斯坦雙雙譴責這起攻擊。

印度外交部表示，有2名印度公民在攻擊中受傷，還說這類攻擊「嚴重危及平民生命、侵犯沙烏地阿拉伯主權，並破壞區域安全與穩定」。

這棟摩天大樓19日首度遭青年運動攻擊，成為7月葉門停火協議破裂、戰事再度升溫以來，遭鎖定的多個知名目標之一。