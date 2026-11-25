海地總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）今天捍衛與薩爾瓦多簽署的打擊幫派安全協議，強調國家處於緊急狀態，人權不應成為民眾免於恐懼、重獲自由權利的藉口。

法新社報導，費艾梅今天以「安全緊急狀態」為由，捍衛與薩爾瓦多簽署的打擊幫派協議。他在社群平台X寫道：「海地與薩爾瓦多之間的協議，必須置於國家安全緊急狀態的脈絡中看待。」

他補充說：「尊重人權與透明度必須伴隨每一項行動，但不能成為忽視海地民眾受保護及重獲自由權利的藉口。」

人權團體對薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）將強硬手段引入海地表達關切，費艾梅的發文是為回應國際特赦組織（Amnesty International）近期警告，該組織呼籲公開海地與薩爾瓦多之間的派兵協議。

根據這項協議，自10月底以來，已有超過2000名薩爾瓦多部隊進駐海地首都太子港（Port-au-Prince），這些部隊並非聯合國維和任務所規畫。

部分人士擔憂，布格磊會把在薩爾瓦多用來遏制幫派的強力手段帶到海地。多年來，人權組織一直譴責薩爾瓦多當局任意逮捕民眾，實施酷刑。

布格磊曾表示薩爾瓦多部隊已給海地幫派「一個教訓」；此前他誇口摧毀兩個犯罪集團總部，並分享直升機攻擊影片佐證。

海地總理今天寫道：「海地人民同樣有權過著沒有恐懼、沒有恐怖威脅，以及不受幫派支配的生活。」

費艾梅表示：「多年來，武裝團體控制國家大部分地區，數百萬海地人民每日活在恐怖之中：屠殺、綁架、性侵、謀殺、流離失所、縱火，層出不窮。海地人民有權享有安全與自由，基本權利也應受尊重。」

自薩爾瓦多特遣部隊10月底抵達以來，海地其他打擊幫派的部隊，包括軍警與聯合國支持的「幫派鎮壓部隊」（Gang Suppression Force），還有外籍傭兵，似乎也加強了打擊行動。

海地警方昨天表示，在太子港西南部馬蒂桑（Martissant）針對武裝團體展開的「大規模行動」已有斬獲，擊斃「約54名匪徒」；警方先前曾通報，同一地區有34人死亡。