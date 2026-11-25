北韓官媒今天報導，北韓外交部下令瑞士外交辦事處負責人於48小時內離開北韓。就在前一天，平壤才威脅要關閉這間最近新開設的辦事處，以報復瑞士實施制裁。

法新社報導，瑞士是少數仍與平壤保持對話的西方國家之一。北韓此舉距離瑞士外交部長訪問北韓僅數週，當時雙方曾討論關係正常化。

瑞士外交辦事處隸屬瑞士駐北京大使館，由這間大使館負責處理與北韓的外交及領事事務。

北韓中央通信社（KCNA）報導：「朝鮮民主主義人民共和國（北韓）外交部宣布，瑞士外交辦事處負責人為不受歡迎人物，已要求他在48小時內離境。」

報導指出，北韓外交部歐洲局局長朴賢洙（Pak Hyon Su，音譯）召見辦事處負責人阿斯蒂耶（Sylvain Astier），並「向他交付一份北韓外交部備忘錄，要求關閉辦事處」。

根據北韓中央通信社，平壤要求阿斯蒂耶離開北韓，是因為「瑞士當局將朝鮮民主主義人民共和國的松濤園國際少年團夏令營（Songdowon International Children's Camp）列入制裁名單，公然採取敵對行動」。

北韓領導人金正恩的妹妹金與正昨天威脅要關閉瑞士外交辦事處，並譴責瑞士對北韓元山市（Wonsan）一處兒童營實施新的制裁。這處營地曾接待中國及俄羅斯兒童。

松濤園國際兒童營被控協助對從俄羅斯占領區帶來的烏克蘭兒童進行思想灌輸。