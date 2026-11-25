中國人民解放軍空軍一架轟6戰略轟炸機日前飛越南海爭議海域，靠近菲律賓本土海岸後折返。菲律賓軍方今天證實掌握其動態，強調沒有跡象顯示其正在演練攻擊馬尼拉。

根據公開航跡追蹤網站ADS-B Exchange資料，一架轟6曾於21日被偵測到朝東南方飛行，穿過民主礁（中方稱黃岩島）與呂宋島之間，在空中繞行後折返，飛行高度約2萬6450英尺。

軍事新聞網站Military Watch Magazine報導認為，這架轟6有意在公開航跡追蹤系統上現蹤，以展示其遠距飛行與作戰能力。

菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在記者會上表示，菲律賓軍方當時即監看到中國轟6動向，最接近菲律賓本土海岸時約45海里、距馬尼拉都會區約170海里。

崔尼代說，菲律賓軍事現代化計畫已大幅加快，監測能力延伸至200海里專屬經濟海域以外；以中國航艦打擊群為例，在進入菲律賓海域前，動態就已被掌握。

針對社群媒體流傳中國轟6是否演練攻擊馬尼拉，崔尼代表示，沒有跡象支持此種說法，中國轟炸機過去也曾活動於民主礁一帶，而這次被菲律賓軍方偵獲。

另一方面，崔尼代表示，根據菲律賓軍方監測，中國部署在南海菲律賓聲索海域的海警船及軍艦數量，11月3日至8日為29艘，東協峰會舉行期間降至19艘，11月17日至23日又增至48艘。

東協峰會於15日至17日在馬尼拉舉行，中國國務院總理李強也有出席。

崔尼代分析，東協峰會期間中國船艦活動減少，可能是中方有意在各國領袖與會期間保持低調。

面對南海爭議帶來的安全挑戰，菲律賓正加速落實「全面群島防衛概念」（CADC）。崔尼代說，CADC之下的建軍重心包括強化「硬殺傷」能力（kineticcapability）、疆域態勢感知能力，以及情報共享、連結性、後勤支援與裝備維護等。