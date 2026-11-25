華爾街日報報導，索羅門群島25日與澳洲簽署新條約，承諾不允許任何外國在其領土上設立軍事基地，使中國大陸在太平洋地區的軍事擴張野心遭遇重大挫折，也緩解美國及盟友對北京可能在當地建立軍事據點的擔憂。過去2年，澳洲已陸續與多個太平洋島國簽署類似協議，藉此牽制中國日益擴大的區域影響力。

澳洲雪梨智庫羅伊研究所（Lowy Institute）研究員葛拉漢（Connor Graham）表示：「索羅門群島總理瓦爾（Matthew Wale）已向坎培拉及北京發出明確訊號，表明未來希望與誰展開安全合作。」然而，中國仍是索羅門群島最大的貿易夥伴，葛拉漢指出，索羅門群島可能面臨北京報復，接下來的關鍵在於澳洲能否兌現各項承諾，讓索羅門群島從長遠來看，值得承受這項決定可能招致的反彈。

5月甫就任總理的瓦爾25日訪問澳洲時表示：「多年來，索羅門群島一直是區域不確定性與疑慮的來源。那些日子已經結束了。」他表示將尋求透過立法鞏固這項條約，使未來親中的繼任者更難退出協議。

根據澳洲外交部公布的條約全文，索羅門群島除了禁止外國設立軍事基地，也承諾確保敏感基礎設施不被軍事化，並確保安全合作由太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）成員提供。澳洲是該區域組織的成員，中國則不是。

索羅門群島位於澳洲東北方，由約1000座島嶼組成，人口超過80萬，曾是台灣在南太平洋的最大友邦。2019年9月，索羅門群島在中國金援利誘下，結束與台灣長達36年的邦交關係，轉與北京建交。兩國在2022年簽署一項內容不公開的安全協議，引發西方分析人士擔憂，北京可能藉此讓中國軍艦停靠當地，甚至進一步設立軍事基地，一旦未來太平洋爆發衝突，恐威脅美國與澳洲之間的海上交通線。

不過，瓦爾與澳洲總理艾班尼斯召開聯合記者會時，拒絕透露是否會正式廢除2022年與中國簽署的安全協議，僅指出該協議包含保密條款，並稱「我們仍持續與中國進行討論」。

這項協議也促使美國及盟友積極鞏固與太平洋島國的關係。這些地處偏遠的島國，曾是二戰期間盟軍擊敗日本的重要戰場，具有重要戰略地位。

中國此前否認尋求在索羅門群島設立軍事基地。中國外交部發言人本周表示，北京在太平洋地區的外交活動並非為了地緣政治競爭，並批評阻撓中國與區域國家往來的做法。

另一方面，澳洲去年才與巴布亞紐幾內亞簽署共同防禦條約，這是澳洲自1951年與紐西蘭、美國簽署「澳紐美安全條約」（ANZUS）以來，首度建立新的軍事同盟。今年6月及7月，澳洲又分別與萬那杜及斐濟簽署協議。艾班尼斯表示：「我們正將與整個太平洋地區的夥伴關係提升至新的層次。」