根據法新社取得的文件，巴拉圭檢方今天聲請擴大對前總統潘尼亞（Santiago Pena）的指控。潘尼亞因涉及銀行危機，遭彈劾並羈押。

法新社報導，巴拉圭中央銀行3日接管Ueno銀行，導致這個總人口約600多萬的國家有近300萬人無法動用存款，引發大規模示威。

央行接管後，檢方展開刑事調查，潘尼亞因涉嫌利用職權，從這家數位銀行非法獲利而遭羈押。

文件指出，檢方今天聲請追加的指控包括洗錢及賄賂，對象也擴及潘尼亞的兄弟佛朗西斯科（Francisco Pena）及佛朗西斯科的妻子賈柏耶樂．波希（Rocio Caballero Bosch）。

佛朗西斯科昨天遭逮捕，其妻則遭居家監禁。

針對潘尼亞及其親屬追加的罪名，仍須由法官裁定是否

檢察總長貝尼蒂茲（Christian Benitez）今天在記者會上表示，調查範圍已擴及一筆位於首都亞松森（Asuncion）南方的鄉間房產交易，購置金額達300萬美元。

檢方懷疑，這筆購產資金來自Ueno銀行。