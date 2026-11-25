聽新聞
0:00 / 0:00
巴拉圭前總統涉洗錢賄賂 檢方聲請追加罪名
根據法新社取得的文件，巴拉圭檢方今天聲請擴大對前總統潘尼亞（Santiago Pena）的指控。潘尼亞因涉及銀行危機，遭彈劾並羈押。
法新社報導，巴拉圭中央銀行3日接管Ueno銀行，導致這個總人口約600多萬的國家有近300萬人無法動用存款，引發大規模示威。
央行接管後，檢方展開刑事調查，潘尼亞因涉嫌利用職權，從這家數位銀行非法獲利而遭羈押。
文件指出，檢方今天聲請追加的指控包括洗錢及賄賂，對象也擴及潘尼亞的兄弟佛朗西斯科（Francisco Pena）及佛朗西斯科的妻子賈柏耶樂．波希（Rocio Caballero Bosch）。
佛朗西斯科昨天遭逮捕，其妻則遭居家監禁。
針對潘尼亞及其親屬追加的罪名，仍須由法官裁定是否
檢察總長貝尼蒂茲（Christian Benitez）今天在記者會上表示，調查範圍已擴及一筆位於首都亞松森（Asuncion）南方的鄉間房產交易，購置金額達300萬美元。
檢方懷疑，這筆購產資金來自Ueno銀行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。