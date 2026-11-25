美國國防部24日發布措辭嚴厲的備忘錄，批評北方鄰國加拿大據稱已「萎縮」的國防能力。加拿大國防部長麥堅迪（David McGuinty）則表示，加拿大是主權國家，不必向美國「負責」。

衛報報導，五角大廈的備忘錄指出，「儘管加拿大是七大工業國集團（G7）的主要經濟體，也是北約規模最大、最富裕的成員國之一」，加拿大仍耗費近20年才履行2006年提出的國防支出承諾。備忘錄還稱，加拿大若要履行先前的國防支出承諾，成為「共同保衛北美大陸的可靠夥伴」，仍須面對「艱難的決策與取捨」。

備忘錄也指出，加拿大陸海空作戰均面臨重大障礙，並歸咎於政治領袖優先追求「狹隘的經濟與商業利益，而非軍事效能最佳化」。文件稱，美國國防部長赫塞斯「高度專注」於加拿大軍隊現代化，並暗示數十年來一直是美國納稅人「為加拿大的國防買單」。

麥堅迪告訴記者，他無法「揣測」五角大廈為何選在此時批評加拿大的國防支出。他說：「我們在北美防空司令部（NORAD）架構下推動的合作規模沒有改變，在北約的合作、雙方軍事合作，以及整合式防空與飛彈防禦工作也都沒有改變。」

一名記者詢問，備忘錄是否意味著加拿大的國防支出計畫須經美國批准，麥堅迪對此表示不滿。他說：「加拿大是主權國家。我就直說吧，我們不必向美國負責。」

衛報指出，加拿大總理卡尼（Mark Carney）已承諾大幅增加國防支出。加國2025年國防支出達634億加元，首度達到北約設定的國內生產毛額（GDP）2%目標。北約成員國去年同意在2035年前將目標提高至GDP的5%。加拿大本月公布的聯邦預算規畫在2030年前將每年國防與安全支出提高至GDP的約4%，2035年達到5%，包括採購潛艦與預警機。

不過，空中戰力是美加摩擦的關鍵議題。卡尼政府尚未敲定向美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）採購F-35戰機的計畫，並考慮改購瑞典製獅鷲（Gripen）戰機。這項金額龐大的採購案已歷經逾一年政治審查。五角大廈的備忘錄警告，運用「混合機隊」將「加劇現有的人力短缺」。