索羅門群島與澳洲今天簽署一項全面性條約，重申這座太平洋島國境內不會設立外國軍事基地。這項協議被視為意在阻撓中國。

法新社報導，索羅門群島總理瓦爾（Matthew Wale）與15名部長正在訪問澳洲，就安全、基礎建設、教育與衛生等領域舉行會談，並正式簽署澳洲－索羅門群島條約（Australia-Solomon Islands Treaty）。

兩國發表聯合聲明指出：「澳洲－索羅門群島條約將讓澳洲、索羅門群島與整個區域變得更安全與繁榮。」

聲明補充說：「澳洲與索羅門群島將致力於推動雙方在經濟、發展與安全領域的共同優先事項。」

這項協議重申「索羅門群島基於主權做出的決定，即索羅門群島境內不會設置任何外國軍事或安全基地，且索羅門群島的敏感基礎設施將維持非軍事化，不受外國干預，也不容許未經授權的使用」。

瓦爾自5月當選總理以來便密集展開外交行動，扭轉前任總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）與北京建立的緊密關係，並前往坎培拉與華盛頓，重建與傳統夥伴的關係。

有報導指出，瓦爾透過提前6個月通知，終止與北京的一項秘密安全協議。對此，瓦爾今天向媒體表示，與中國的討論「仍在進行中」，並稱受限於協議中的保密條款，他無法進一步置評。

中國外交部昨天表示，中國與太平洋島國的關係「不搞地緣博弈，不搞集團對抗」。

澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）研究主任索拉（Mihai Sora）指出，這項於2022年簽署的協議「讓坎培拉措手不及，未能準備好因應在澳洲周邊地區與中國展開激烈地緣政治競爭的新時代」。

索羅門群島曾接待中國警察進駐，澳洲則愈來愈擔憂，這項協議也涵蓋中國海軍。

曾任澳洲駐索羅門群島外交官的索拉告訴法新社，這項協議「讓中國在距澳洲海岸1600公里處長期駐軍的可能性成真，也促使澳洲過去4年在這個區域密集展開外交行動，以試圖遏制進一步的戰略損害」。

澳洲採取反制行動，與另5個太平洋島國簽訂安全聯盟或涵蓋範圍廣泛的條約。

他說，瓦爾的當選對澳洲而言是「難得且可能稍縱即逝的機會」，得以終結中國在索羅門群島駐軍的可能性。他說：「至少在這項協議持續有效期間是如此。」

現為索羅門群島反對黨領袖的蘇嘉瓦瑞昨天批評，在與中國的安全協議狀態仍「不明朗」的情況下，政府卻「加速推進」與澳洲的條約。