以色列前參謀總長艾森科特領導的「正直黨」（Yashar）今天表示，已同意與一個右翼反對黨簽署聯合執政協議，以尋求在上月大選後籌組新政府。

法新社報導，正直黨表示，艾森科特（Gadi Eisenkot）今天稍早與「以色列是我們的家園黨」（Israel Our Home）黨魁李柏曼（Avigdor Lieberman）會面，雙方隨後達成協議。這是大選結束後的首個政黨結盟協議。

以色列國會11月10日宣誓就職，但新政府尚未組成。10月27日的大選削弱總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的國會多數優勢，但其他陣營也未能找到明確的執政途徑。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）已指派艾森科特籌組政府，內唐亞胡則繼續擔任看守總理。

內唐亞胡所屬的右翼「聯合黨」（Likud）與極右派及極端正統派政黨組成的聯盟，選舉表現優於預期，但仍失去國會多數，目前在120席國會中占有53席。

艾森科特領導的中間偏右正直黨及其多個聯盟夥伴，包括李柏曼的政黨，目前合計僅掌握48席。不過，他們可能獲得代表以色列阿拉伯少數族群的政黨支持，這些政黨共握有19席，且與艾森科特同樣強烈反對內唐亞胡。

艾森科特的政黨在大選中贏得21席，李柏曼的政黨則拿下7席，雙方達成協議多少令人意外，因為李柏曼過去曾公開反對依靠阿拉伯政黨的支持籌組政府，也反對與內唐亞胡共組聯合政府。

李柏曼也曾表示，他的首要目標是讓內唐亞胡下台。

在28天的組閣期限下，艾森科特必須在12月6日前完成組閣，但他可以申請延長14天。如果他未能成功，內唐亞胡將有機會接手組閣；屆時若仍無人能組成政府，以色列明年將再次舉行大選。

艾森科特、部分「變革陣營」盟友及聯合黨目前正持續協商，討論組成聯合政府的可能性。

在國會擁有8席的左翼「民主黨」（Democrats）則另外宣布，將暫停與艾森科特的談判，原因是艾森科特與內唐亞胡的聯合黨針對籌組聯合政府的磋商已有進展，加上籌組「變革政府」的協商陷入僵局。

民主黨領袖戈蘭（Yair Golan）表示，他傾向組成一個沒有內唐亞胡、但納入阿拉伯政黨的政府。