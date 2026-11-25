西班牙國會大選本週日將登場，8大政黨23日在電視辯論會火線交鋒，左翼黨派堅決反對極右翼民聲黨組閣，右翼陣線則猛烈攻擊執政黨團貪腐，反映出左右兩派陣營的激烈對立。

西班牙國會大選倒數6天，由「西班牙廣播電視公司」（RTVE）舉辦的電視辯論會23日晚間登場，由8個主要政黨的國會發言人參加，包括代表左派執政黨「社會勞工黨」（PSOE）的羅培茲（Patxi López）、左翼聯盟「廣泛陣線」（Frente Amplio）的狄加度（Emilio Delgado）、右翼保守派「人民黨」（PP）的穆尼奧斯（Ester Muñoz）與極右翼「民聲黨」（Vox）的米蘭（Pepa Millán）。

來自加泰隆尼亞與巴斯克自治區的地方性政黨，包括「加泰隆尼亞左翼共和黨」（ERC）的魯菲安（Gabriel Rufián）、「全力為加泰隆尼亞黨」（Juntsper Catalunya）的諾蓋拉斯（Miriam Nogueras）、「巴斯克家鄉聯盟」（EH Bildu）的馬杜德（Oskar Matute）及「巴斯克民族主義黨」（PNV）的瓦奎羅（Maribel Vaquero）亦加入激戰行列。

由於大多數民調都顯示右翼陣營將在大選中勝出，人民黨與民聲黨合計可望拿下過半席次籌組聯合政府，代表西班牙極可能面臨自1975年佛朗哥獨裁統治結束以來，首次有極端主義政黨入主中央政府。

為了對抗極右翼入閣，屬於左翼陣營的社會勞工黨、廣泛陣線、加泰隆尼亞左翼共和黨與巴斯克家鄉聯盟，在辯論會上同仇敵愾，一同對抗人民黨與民聲黨。

社會勞工黨的羅培茲呼籲人們「在仇恨前保持希望」，加泰隆尼亞左翼共和黨的魯菲安則警告選民「法西斯主義即將到來」，並敦促選民「帶著記憶投票」。

右翼陣營則批評總理桑傑士（Pedro Sánchez）任期內社會勞工黨的貪腐案件，譴責貪污導致今年2起重大鐵路事故悲劇。人民黨的穆尼奧斯更將矛頭指向支持執政團隊的左翼夥伴，痛斥左派政黨是桑傑士與社會勞工黨弊案的「共犯」。

此外，儘管向來僅著重維護地方權益的全力為加泰隆尼亞黨和巴斯克民族主義黨，都試圖與左右2組主要政治聯盟保持距離，但2黨都明確反對包含極右翼民聲黨的政府。

巴斯克民族主義黨的瓦奎羅強烈聲明，「堅決反對民聲黨組閣，絕不接受，永不接受，這是我作為巴斯克女性的誓言。」

西班牙廣播電視公司為這場辯論會下結論，認為這場8人8黨的對決，反映出西班牙政治版圖左右2大陣營的激烈對立，也揭示2大意識形態路線的嚴重分歧。