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土耳其軍方直升機訓練時墜毀 導致5名官兵喪命
土耳其國防部表示，一架軍方直升機今天墜毀於國內西北部艾斯基瑟希省（Eskisehir），造成5位軍人死亡。
路透社報導，土耳其國防部指出，這架直升機事發當時正在飛行訓練。
關於這架AS-532型直升機墜毀的原因，土耳其國防部沒有說明。
法新社報導，土耳其軍方一架S-70型直升機也在本月12日墜毀於國內東部，有4名官兵罹難。
這架直升機墜毀的原因迄今依然不明，官方尚未給出任何解釋。
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