雪梨晨驅報廿四日報導，索羅門群島總理瓦爾已通知中國大陸，將終止兩國二○二二年簽署的安全協議。

路透引述報導指出，不具名的索羅門群島消息人士透露，瓦爾政府近日已告知北京，五年期安全協議明年四月到期後將不再續簽。

瓦爾廿五日將訪問澳洲，與澳洲總理艾班尼斯會面，雙方預計簽署一項新的全面性條約，鞏固澳洲作為索羅門群島主要安全夥伴的地位。

索羅門群島位於澳洲東北方一千六百公里處，具有重要戰略地位。近年來，該國與大陸關係日益緊密，這也是今年五月大選期間選民關切的議題之一，最終由瓦爾出任總理。

面對外媒記者提問相關消息時，大陸外交部發言人郭嘉昆廿四日表示，「中方始終秉持相互尊重、平等相待的原則發展同索羅門群島關係。中國同包括索羅門群島在內的太平洋島國合作不搞地緣博弈，不搞集團對抗，不針對第三方，也不受第三方影響」。

他強調，「國際社會應共同幫助太平洋島國實現可持續發展，堅持島國自主、發展為先、開放包容，有關合作不應針對第三方」。

索羅門外長霍尼普維拉廿四日發表聲明，感謝大陸援建索國道路，並進一步重申索羅門群島將繼續堅持「一個中國」原則做為雙邊政治基礎。

澳洲與索羅門群島今年七月承諾深化雙邊關係，並共同批評大陸從一艘核動力潛艦發射彈道飛彈進行試射。