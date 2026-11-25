流亡海外的俄羅斯媒體Meduza與Mediazona廿三日發布的最新估算顯示，有超過七十萬俄軍在烏克蘭戰爭中陣亡。

紐約時報報導，多年來Meduza與Mediazona持續追蹤俄軍陣亡人數，透過分析俄羅斯的遺產繼承紀錄和訃聞來統計。

兩組親烏克蘭駭客團體「白俄羅斯網路游擊隊」與「沉默烏鴉」過去幾周將俄烏戰爭傷亡資料提供給多家媒體，為分析工作提供了重要新來源，其中包括來自俄羅斯民事登記系統、政府資料交換系統的資料；這些系統會將去識別化後的資訊傳送給俄國國家統計局，作為彙編國家統計資料的依據。

截至九月俄羅斯官方紀錄中至少已有四十九萬俄軍陣亡，然而俄政府的死亡登記不是最新資料。兩家媒體運用科學推估方法，計算若所有死亡登記皆更新，且列為失蹤但極可能已死亡的人員也納入計算，俄軍陣亡人數可能已超過七十萬人。紐時並未分析或獨立查證這些數字。

這項新估算比先前的評估大幅增加。克里姆林宮一直對俄羅斯民眾隱瞞這些資訊，導致許多俄國人僅約略瞭解前線傷亡。

卡內基國際和平基金會研究員考夫曼指出，儘管俄軍損失速度超過徵兵速度，但俄國今年徵兵人數仍有望達到四十萬九千名，因為當局持續提供優渥薪資吸引民眾入伍。

公開資訊中關於烏克蘭軍隊損失情報相對較少，不過一般認為俄軍傷亡遠大於烏軍，因為進攻方傷亡通常較慘重，俄羅斯採取的戰術也加劇戰場傷亡。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」估計，截至六月已有十五萬名烏軍陣亡；另兩個專門追蹤烏軍陣亡公開資訊的網站Lostarmour.info與UALosses.org則指出，烏軍陣亡與失蹤總數超過廿萬人。